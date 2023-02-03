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آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وشروطه؟
يضم الاتحاد الأوروبي اليوم 28 دولة، وعلى المنضمين الجدد تحقيق شروط أساسية تفرض على المترشح ضمان مؤسسات ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتكافح الفساد، وشروط اقتصادية تعتمد فيها الدولة المرشحة..
3/2/2023
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