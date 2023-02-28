هل اقترب الحسم في باخموت؟

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية أن وحداتها استهدفت عناصر مليشيا فاغنر في محيط مدينة باخموت وأنها تمكنت من قتل العديد منهم. يأتي ذلك بينما التهبت الجبهة الشمالية لباخموت بشكل لافت، وأقر قائد القوات البرية