شغف الدراسة بعد سن الثمانين.. قصة الحاجة زبيدة

الحاجة زبيدة عبد العال البالغة من العمر 87 عاما تتعلم بشغف كيفية القراءة والكتابة في إحدى مدن محافظة المنوفية المصرية بدلتا النيل. فما القصة؟