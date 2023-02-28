تقرير استخباراتي سري.. هل تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني؟

شجبت الخارجية الصينية خلاصات طرحتها وزارة الطاقة الأميركية تفيد بأن كوفيد-19 تسرب إثر حادث عرضي في مختبر صيني. ورأت بكين أن الاتهامات الجديدة تشويه لها.