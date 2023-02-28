تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
هل أصبحت تايوان ساحة للمواجهة الأميركية الصينية؟
ما زال التوتر يخيم على العلاقة بين الصين وجزيرة تايوان، خاصة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي الصيف الماضي إلى تايبيه. ومع تزايد النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة..
28/2/2023
facebook
twitter
whatsapp