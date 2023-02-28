هل أصبحت تايوان ساحة للمواجهة الأميركية الصينية؟

ما زال التوتر يخيم على العلاقة بين الصين وجزيرة تايوان، خاصة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي الصيف الماضي إلى تايبيه. ومع تزايد النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة..