الحصاد (2023/2/27)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد المواضيع التالية: جيش الاحتلال يحاصر أريحا بعد مقتل مستوطن في إطلاق نار. تونس.. جبهة الخلاص المعارضة تدعو للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.