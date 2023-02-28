الجزيرة ترصد أوضاع سكان حارم بريف إدلب بعد الزلزال

نزحت عشرات العائلات شمال غربي سوريا بسبب تصدع بيوتهم بعد الزلزال، ويفتقر السكان هناك لأي خطة تتعلق بإعادة ترميم بيوتهم أو إعمارها.