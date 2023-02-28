الجزيرة ترافق فريق متطوعين للإنقاذ بإقليم دونباس

تساهم فرق المتطوعين بمناطق الاشتباكات في إنقاذ حياة السكان بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وتعتبر داعماً كبيراً للفرق العاملة بمؤسسات الدولة التي قد لا تكفي، بسبب القصف الروسي المستمر.