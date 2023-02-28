الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض الطوق الأمني على أريحا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي فرض الطوق الأمني على مداخل ومخارج مدينة أريحا بالضفة الغربية، بحثا عن منفذي الهجوم الذي أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي.