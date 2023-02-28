اختتام فعاليات الشقب للفروسية لذوي الإعاقة

اختتمت في الدوحة فعاليات مسابقة الشقب للفروسية، التي شارك فيها متبارون من 28 دولة، في منافسات القفز على الحواجز والترويض لذوي الإعاقة.