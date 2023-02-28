احتدام المنافسة لابتكار برامج للذكاء الاصطناعي

نقل موقع “ذي إنفورميشن” أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة “تويتر” تواصل مع باحثين في الذكاء الاصطناعي لتأسيس مختبر أبحاث جديد لمنافسة برنامج “شات جي بي تي”.