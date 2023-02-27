قصص تدمي القلب.. هكذا يتذكر السوريون مأساة الزلزال المدمر

ما زال ألم المأساة حاضرا في الشمال السوري بعد الزلزال المدمر، وتابع التقرير قصصا كثيرة يرويها الناجون عن أحبة فقدوهم، وحبل نجاة لم يكن من السهل التمسك به.