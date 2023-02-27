فن الفسيفساء في السودان

الفنان السوداني أبو بكر الشريف نشر فن الفسيفساء في بلد لا يحظى فيه هذا الفن بشعبية كبيرة، إذ يتولى تعليم طلاب وهواة فن الفسيفساء. ما طموح الفنان في المستقبل؟