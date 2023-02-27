طوق أمني إسرائيلي في حوارة.. ماذا يحدث في فلسطين؟

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا على بلدة حوارة وقرى مجاورة جنوبي نابلس وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها لـ3 أيام حتى عودة الهدوء إلى المنطقة.