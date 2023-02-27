زلزال تركيا وسوريا أعاد إلى الواجهة ملف المباني المتصدعة في لبنان

أعاد زلزال تركيا وسوريا ملف المباني المتصدعة والآيلة للسقوط في لبنان إلى الواجهة، إذ لا توجد خطة رسمية للتعامل مع خطر يحدق بحياة آلاف المواطنين.