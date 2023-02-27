تراقبه موسكو بقلق.. ما الذي يحدث في إقليم ترانسنيستريا؟

قال الكرملين إن موسكو تراقب الوضع في إقليم ترانسنيستريا في مولدوفا عن كثب وتشعر بالقلق اتجاه التطورات، وذلك بعد نفي حكومة مولدوفا الأسبوع الماضي معلومات نشرتها وزارة الدفاع الروسية.