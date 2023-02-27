بسبب أزمة الوقود.. الاحتطاب المفرط في اليمن

أدت أزمة انعدام الوقود وارتفاع سعره في اليمن إلى زيادة الطلب على الحطب كبديل للاستخدام. ويعد الاحتطاب الجائر من أخطر العمليات المؤدية إلى تدهور الغابات بمعدلات سريعة ومتزايدة.