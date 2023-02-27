المعارك تحتدم في باخموت وأميركا تضيق الخناق على روسيا

ما زالت المعارك تحتدم في باخموت، حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تستهدف عناصر مليشيا فاغنر خارج حدود المدينة، فيما ترد فاغنر بأنه لا شيء يوقفها وأنها في الطريق نحو إحكام القبضة عليها.