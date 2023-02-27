الصين وأميركا.. تعرف على أسرار التوتر بين أكبر قوتين في العالم

يعكس التنافس الأميركي الصيني صراعا حول النفوذ والزعامة العالميين، حيث تصفه الأوساط السياسية الأميركية بأكبر تحد جيوإستراتيجي للولايات المتحدة في القرن الـ21.