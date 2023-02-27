الحصاد 2023/2/26

سلط جلال شهدا الضوء في ملفات الحصاد على عدة ملفات إقليمية ودولية تحت العناوين التالية: –  تصعيد في الضفة وتفاهمات في العقبة. – كييف تحتاج الناتو وموسكو تنتقده. –  عشرات القتلى في غرق مركب مهاجرين
27/2/2023