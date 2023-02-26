ما هي نتائج اجتماع العقبة؟

أقر البيان الختامي لاجتماع العقبة التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بخفض التصعيد ومنع العنف، إضافة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة، كما تضمن أيضا التزام إسرائيل بوقف مناقشة