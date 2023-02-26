موجة من فيروس الحمى القلاعية في الأردن

تسببت موجة جديدة من فيروس الحمى القلاعية في الأردن في نفوق ما يزيد عن ألف رأس من البقر. وينتظر أصحاب 150 مزرعة في شرقي البلاد اللقاحات اللازمة لوقف الخسائر التي تطال قطعانَهم.