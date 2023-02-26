تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
موجة من فيروس الحمى القلاعية في الأردن
تسببت موجة جديدة من فيروس الحمى القلاعية في الأردن في نفوق ما يزيد عن ألف رأس من البقر. وينتظر أصحاب 150 مزرعة في شرقي البلاد اللقاحات اللازمة لوقف الخسائر التي تطال قطعانَهم.
26/2/2023
facebook
twitter
whatsapp