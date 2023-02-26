روسيا والناتو.. تلويح بمواجهة أم استعداد للأسوأ؟

تتعالى نبرة الحديث عن احتمالات مواجهة نووية بين روسيا وحلف الناتو؛ فمن انسحاب من معاهدة “ستارت” التي تهدف إلى الحد من الأسلحة النووية، ثم حديث عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القدرات النووية..