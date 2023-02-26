تركيا.. أهالي ضحايا الزلزال يدفنون موتاهم في قبور جماعية

اضطرت السلطات التركية في عدد من المناطق المنكوبة إلى حفر قبور جماعية لدفن ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد. وعمد بعض أهالي الضحايا إلى دفن أسر بكاملها في قبر واحد.