الناخبون في نيجيريا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

يواصل الناخبون في نيجيريا التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 93 مليونا من بين 215 مليون نسمة في نيجيريا.