الحصاد 2023/2/25

رصد حسن جمول في الحصاد عدة ملفات، منها الاجتماع الأمني الذي تستضيفه مدينة العقبة الأردنية ويضم مسؤولين أمنيين وسياسيين أردنيين ومصريين وأميركيين وإسرائيليين.