تقرير حقوقي: الشرطة البريطانية تمارس العنصرية ضد المواطنين ذوي الأصل الأفريقي

أظهر تقرير أعدته منظمة إنكويست البريطانية على مدى 8 أعوام، أن الشرطة البريطانية تمارس عنصرية واضحة ضد البريطانيين ذوي الأصول الأفريقية،