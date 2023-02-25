لم يعد العالم كما كان.. كيف غيرت الحرب في أوكرانيا سياسات الدول؟

شهد العام الأول لحرب روسيا على أوكرانيا ما يشبه سباق تسلح، حيث تخلت دول عن سياسة الحياد التي التزمتها لعقود، فيما عدلت أخرى دساتيرها بما يسمح لها بصياغة سياسة دفاعية جديدة.