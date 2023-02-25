كاميرا الجزيرة تستطلع أحوال أهالي بوتشا وإربين في أوكرانيا

بعد عام على الحرب الروسية على أوكرانيا، لا تزال المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها تلملم جراحها، لاسيما بعد ما تكشّف من مقابر جماعية في بعضها.