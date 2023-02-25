كاميرا الجزيرة تزور معسكر تدريب لجنود أوكرانيين في بريطانيا

يتلقى عشرات الجنود الأوكرانيين تدريبات مكثفة في إنجلترا على استخدام دبابات تشالنجر2 قبيل تسليمها إلى كييف. مراسل الجزيرة محمد المدهون زار أحد معسكرات التدريب في إنجلترا.