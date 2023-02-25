حرب روسيا على أوكرانيا.. معركة بحر آزوف

نتعرف في هذا التقرير على معركة بحر آزوف، فخلال عام من الحرب استطاعت القوات الروسية السيطرة على كامل شواطئ بحر آزوف في أوكرانيا لتشكل تلك المناطق خطوط الإمداد بين القرم وإقليم دونباس.