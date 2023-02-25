توتر تونسي بسبب حملة اعتقالات تستهدف سياسيين وإعلاميين

أثارت موجة الاعتقالات التي شهدتها تونس تنديدا واسعا وانتقادات داخلية وخارجية، يأتي ذلك بينما تستمر حملة الاعتقالات وشملت معارضين وشخصيات قضائية وإعلامية.
25/2/2023