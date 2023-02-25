توتر تونسي بسبب حملة اعتقالات تستهدف سياسيين وإعلاميين

أثارت موجة الاعتقالات التي شهدتها تونس تنديدا واسعا وانتقادات داخلية وخارجية، يأتي ذلك بينما تستمر حملة الاعتقالات وشملت معارضين وشخصيات قضائية وإعلامية.