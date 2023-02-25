تظاهرات في تونس تنديدا بالعنصرية ضد الأفارقة

شهدت العاصمة التونسية تظاهرات شعبية غاضبة مما أسموه تعامل السلطات العنصري والتحريضي ضد المواطنين الأفارقة، سواء المقيمين في البلد بشكل قانوني أو الذين يتخذونها نقطة عبور إلى دول أخرى.