الحكومة التركية تخصص سفينة لإيواء المتضررين من الزلزال

خصصت الحكومة التركية سفينة سياحية ضخمة لإيواء عدد من المتضررين من الزلزال في محافظة هاتاي، وتحتوي السفينة على 400 غرفة وتتسع لأكثر من ألف شخص.