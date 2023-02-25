الحصاد (2023/2/24)

تناول محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة منها: أوكرانيا وحصيلة عام من الحرب.. موسكو تؤكد أنها لن تتوقف حتى تحقق أهدافها وتقول إن فرصة عودة أوكرانيا دولة طبيعية مرهونة بإنهاء ما وصفته بالأعمال العدائية.