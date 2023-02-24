على مدار عام من الحرب في أوكرانيا.. لماذا أثارت الأسلحة الغربية الجدل؟

شكلت الأسلحة الغربية، على مدار عام من حرب روسيا على أوكرانيا، واحدة من أكثر المسائل إثارة للجدل. فقد تخطت قيمة حزم الدعم العسكري الغربي 45 مليار دولار خلال عام واحد.