تساؤلات داخلية حول مصير المساعدات الأميركية لأوكرانيا

تواصل إدارة الرئيس جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية وتدريبية لأوكرانيا، ولكن تبرز عوامل أميركية داخلية وأخرى تتعلق بنتائج المعارك لتثير تساؤلات حول مصير هذه المساعدات.