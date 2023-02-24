الحصاد (23/2/2023)

ناقشت ليلى الشيخلي في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: تونس على وقع اتساع أزمة الاعتقالات والاستدعاءات. منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يبحث في غزة جهود خفض التوتر.. بعد تصعيد وقصف إسرائيلي فجر اليوم.