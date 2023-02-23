قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وترتكب مجزرة جديدة

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ونفذت مجزرة بشعة بحق عدد من أبناء المدينة، بينهم شابان تتهمهما بالانتماء لحركة “عرين الأسود”، كما قتلت مدنيين بينهما طاعنون في السن.