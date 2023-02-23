النشرة الاقتصادية (2023/2/23)

يحقق الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في زيادة الصادرات إلى دول مجاورة لروسيا، ضمن مساع لمنع الشركات من التهرب من العقوبات الغربية على موسكو، وقال مبعوث العقوبات الأوروبي ديفيد أوسوليفان لصحيفة “فايننشال..