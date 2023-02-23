النشرة الاقتصادية (2023/2/23)

يحقق الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في زيادة الصادرات إلى دول مجاورة لروسيا، ضمن مساع لمنع الشركات من التهرب من العقوبات الغربية على موسكو، وقال مبعوث العقوبات الأوروبي ديفيد أوسوليفان لصحيفة “فايننشال..
23/2/2023