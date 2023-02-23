المحاولات الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الحوار

لم تنجح الجولات الخمس التي استضافتها بيلاروسيا بعد أيام من اندلاع الحرب بأوكرانيا، سوى في إقناع طرفي الصراع بفتح ممرات إنسانية تضمن خروج المدنيين بسلام.