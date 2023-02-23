الحصاد (22/2/2023)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: تصعيد إسرائيلي دامٍ في الضفة الغربية هو الأعنف منذ سنوات. اجتماع غير مسبوق لقادة الجناح الشرقي للناتو برئاسة بايدن.