الحرب الروسية على أوكرانيا تضع أوروبا في مواجهة أزمة طاق

ةمنذ شنّ روسيا الحرب على أوكرانيا قبل عام، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه في تحد لمواجهة أزمة طاقة، فبدا الأوروبيون يبحثون عن خطط لإيجاد مصادر بديلة تغنيهم عن الغاز الروسي.