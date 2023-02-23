التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

منذ بداية العام الجاري، أي خلال أقل من شهرين، سقط 61 شهيدا في الضفة الغربية، بينهم 13 طفلا وامرأة ومسنا، وذلك في اقتحامات ومجازر إسرائيلية في عدة مدن فلسطينية على مرأى من العالم بأسره،