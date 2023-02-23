أبرز الاعتقالات التي طالت معارضين في تونس

تسارعت حملات الاعتقالات في تونس وتكثفت ويكاد يكون القاسم المشترك بينها، انتقاد الرئيس قيس سعيّد وإدارته لتونس ما بعد 25 يوليو/ تموز 2021. وكان آخر هؤلاء المعتقلين عز الدين الحزقي، أحد أقدم معارضي..