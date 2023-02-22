ماذا تعرف عن قوات فاغنر الروسية؟

توصف فاغنر بأنها شركة عسكرية خاصة، لكن آخرين يرون أنها مجموعة عسكرية شبه رسمية، فهي تتمتع بالاستقلالية وتتبع وزارة الدفاع الروسية، ويعمل فيها مزيج من الأفراد يقدمون خدماتهم مقابل المال.