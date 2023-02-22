كيف أثرت الحرب في أوكرانيا على سلاسل إمدادات الغذاء في العالم؟

حرب روسيا على أوكرانيا أثرت أيما تأثير على سلاسل إمدادات الغذاء في العالم، وخصوصا في الشرق الأوسط. كما دفعت أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع غير مسبوق.