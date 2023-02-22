عدوى الإضرابات سرت إلى قطاع التعليم العمومي في لبنان

يواصل المعلمون في المدارس الحكومية اللبنانية إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم بعد تقلص قيمتها بنحو 90%. ويحذر خبراء من الانعكاسات السلبية للإضرابات المتكررة على جودة التعليم.