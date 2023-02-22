زلازل تركيا والهزات المتتالية.. ظاهرة تجمع الزلازل

تعرضت تركيا في بداية فبراير/شباط 2023 لسلسلة زلازل مدمرة أعقبتها آلاف الهزات الارتدادية. واعتبرت من أقوى الزلازل التي حدثت في الأناضول منذ ألفي عام.