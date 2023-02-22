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روسيا تطلق حملة واسعة لإعادة إعمار مدينة ماريوبول
تتغير الحياة سريعاً في ماريوبول وكأن الهول، الذي شهدته المدينة، مضى عليه وقت طويل. حملة ترميم وإعادة إعمار على نطاق واسع أطلقتها السلطات الروسية فور سيطرتها على المدينة.
22/2/2023
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